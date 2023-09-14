اليوم السابع
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إقامة كأس العالم فى القوة البدنية بشرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:21 ص
إقامة كأس العالم فى القوة البدنية بشرم الشيخ تحت رعاية محافظ جنوب سيناء جانب من اللقاء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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التقي اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصرى للقوة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.
 
تم خلال اللقاء استعراض تفاصيل إقامة بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2024 تحت رعاية محافظ جنوب سيناء، يشار إلي أن مصر استضافت هذه البطولة في شهر مارس للعام الحالي ولاقت نجاحا كبيرا وحققت مصر الفوز بالمركز الأول بمشاركة 28 دولة.
 
وأكد رئيس الاتحاد أن الكثير من الدول المشاركة ترغب في إقامة هذه البطولة في نسختها الثانية بمدينة شرم الشيخ لما لها من سمعة جيدة تشيد بها جميع دول العالم وتمتعها بالطقس المعتدل الدافئ والطبيعة الساحرة الجميلة.
 
حضر اللقاء محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء.
 
 

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

محافظ جنوب سيناء

كاس العالم للقوة البدنية

النسخة الثانية

الاتحاد المصري للقوة

لواء محمود بركات

رئيس الاتحاد المصري

مدينة شرم الشيخ مديرية الشباب والرياضة



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