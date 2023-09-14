أهم النصائح لخفص هرمون الكورتيزول بشكل طبيعي وتقليل التوتر

هرمون الكورتيزول هو الهرمون المسئول عن الشعور بالتوتر والقلق، ويضع ارتفاع الكورتيزول جسمك في حالة من اليقظة والانتباه، لذلك قد تشعر بالتوتر أو القلق، إن تسارع ضربات القلب والرعشة والتعرق والدوار ليست سوى بعض من أعراضه. ووفقا لتقرير نشر بموقع health shot ، فإنه وبحسب دراسة أجريت عام 2022 ونشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، فإن ارتفاع مستوى الكورتيزول لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب بصرف النظر عن تقلبات المزاج. لتجنب ذلك، تعلم كيفية تقليل مستوى الكورتيزول بشكل طبيعي.



ما هو الكورتيزول؟ الكورتيزول هو هرمون تنتجه وتفرزه الغدد الكظرية، والغدد الصماء الموجودة أعلى الكليتين، وهو هرمون ينظم مجموعة واسعة من العمليات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي والاستجابة المناعية. لذلك، عندما يظل الكورتيزول مرتفعًا لفترة طويلة، فقد يقلل من الاستجابة المناعية للجسم.



كيفية خفض مستوى الكورتيزول بشكل طبيعي؟ في معظم الحالات، يمكن للدماغ والغدد الكظرية تنظيم الكورتيزول من تلقاء نفسها، عندما يختفي التوتر، كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من التوتر المزمن تجربة الطرق الطبيعية لتقليل الكورتيزول:

1. تقليل التوتر

يعد الإجهاد محفزًا رئيسيًا لإنتاج الكورتيزول، لذا فإن تقليل التوتر يمكن أن يقلل أيضًا من الكورتيزول. يجب التوقف عن الانزعاج بشأن الأشياء التي ليست تحت سيطرتنا.

2. تقنيات الاسترخاء

يجب على الأشخاص الذين يعانون من التوتر ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس واليوجا والمشي في الأماكن المفتوحة. كل هذا سيساعد على تنشيط استجابة الاسترخاء بدلاً من الاستجابة للضغط النفسي. 3. تناول نظام غذائي متوازن تناول نظام غذائي متوازن، مع الاهتمام بشكل خاص بتناول السكر والكافيين يمكن أن يساعد في تقليل مستوى الكورتيزول. شرب الكثير من الماء يساعد أيضًا في خفض مستويات الكورتيزول. جرب بعض الأطعمة لتقليل مستويات الكورتيزول. وتشمل هذه الأطعمة الثوم والأطعمة الغنية بفيتامين C والشاي الأسود أو الأخضر والأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك.



4. احصل على قسط كافٍ من النوم قلة النوم السليم يمكن أن تؤثر على مستويات الكورتيزول في مجرى الدم. اتبع روتينًا جيدًا قبل النوم للحصول على نوم أطول وأفضل. لذا، قم بإيقاف تشغيل أجهزتك الذكية وابتعد عن الشاشات قبل ساعة من الذهاب إلى السرير.