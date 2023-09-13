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2.3 مليار جنيه لصيانة الطرق والجسور والكبارى بموازنة العام الجارى

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 04:30 ص
2.3 مليار جنيه لصيانة الطرق والجسور والكبارى بموازنة العام الجارى مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

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خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ أول يوليو 2023، مبلغ وقدرة 2 مليار و292 مليون جنيه لصالح صيانة طرق وجسور وكباري، والتي تندرج تحت بند "نفقات الصيانه"، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمٌقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب.
 
 
تأتي مخصصات نفقات الصيانة التي قدر لها مبلغ 16 مليار و126 مليون جنيه ، كأحد بنود مخصصات شراء السلع والخدمات والتي خصصت لها الحكومة خلال العام المالى الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالى مخصصة، مقابل نحو 125 مليار و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.
 
 
ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التى تفى أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس.
 
 
 
كما تضم مخصصات "السلع والخدمات" على نفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية، وأيضاً اعتمادات المياه والإنارة وبدلات انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.
 

مجلس النواب

موازنة 2324

الطرق

الجسور

الكباري

اليوم السابع بلس



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