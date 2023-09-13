وزير الداخلية الأردنى: حريصون على حفظ أمن المعابر الحدودية مع دول الجوار كافة

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كد وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، حرص بلاده الشديد على حفظ الأمن على كل المعابر الحدودية مع دول الجوار كافة، وعدم السماح لمهربى المخدرات والأسلحة بإدخال أية ممنوعات للأردن أو دولة أخرى.

ولفت إلى التنسيق النوعى والمستمر مع الجانب السعودى على المنافذ الحدودية الثلاثة التى تربط بين البلدين لمنع أى عملية تهريب وإدخال المخدرات الى الخليج العربى.



جاء ذلك خلال استقبال الفراية، اليوم الأربعاء، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنى الدكتور محمد الخلايلة والسفير السعودى فى عمان نايف بن بندر السديرى وعدد من المسؤولين من الجانبين.



واستعرض الفراية خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الداخلية الأردنية، العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، بقيادة الملك عبدالله الثانى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكدا التواصل المستمر بين الجهات بين البلدين كافة لتعزيز التعاون بينهما.



وهنأ الفراية وزارة الحج والعمرة السعودية بالنجاح الكبير والاستثنائى التى حققته خلال استضافتها لحجاج بيت الله هذا العام رغم الأعداد الكبيرة وغير المسبوقة وما يتبعها من إجراءات لغايات تسهيل حركتهم وحفظ أمنهم، باعتبار هذا النجاح هو للعرب جميعا.



وشدد الفراية على حرص وزارة الداخلية الأردنية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، خاصة فى الأمور المتعلقة بالمعابر الحدودية والتحديات التى تواجهها بما ييسر على قاصدى بيت الله الحرام، من الحجاج الأردنيين والفلسطينيين ومناطق 48 وبعض الجنسيات الأخرى.



من جهته، أعرب الربيعة، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها الجهات الأردنية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج، مؤكدا حرص السعودية على تقديم كل ما هو مميز للحجاج الأردنيين وحل المشكلات التى تواجههم .

وتحدث، حول الجهود الأردنية المميزة فى حفظ الأمن على الحدود، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والأسلحة والتحديات الكبيرة التى تواجهها من خلال التصدى للمهربين الذين أصبحوا يستعملون وسائل حديثة ومتطورة فى عمليات التهريب.



واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم المعنيين من البلدين تعقد لقاءات دورية لمتابعة جميع الحيثيات التى تتعلق بتطوير الحدود بين الجانبين وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمامهم.