نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة

كتب محمد صبحى

يترقب طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، وأيضا طلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعدما أغلق موقع التنسيق الإلكترونى باب تسجيل الرغبات أمس.

فيما بدأ مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى فرز رغبات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة، وينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على النتيجة برقم الجلوس والرقم والسرى بعد اعتمادها من مكتب التنسيق من خلال الضغط على الرابط التالى من هنا للتعرف على نتيجة الترشيح للجامعات والمعاهد :- https://tansik.digital.gov.eg/application/