مياه البحر الأحمر تطلق مبادرة تطهير خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية

أعلنت شركة مياه البحر الأحمر، انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه المدارس والمعاهد الأزهرية مجانا، بمناسبة اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، حيث بدء فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة بأعمال تطهير وتعقيم الخزانات لضمان جودة مياه الشرب.

وأكدت الشركة فى بيان لها، أن فريق المعامل قام بإجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور الانتهاء من أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية ويواصل فريق المعامل أعمال تطهير وتعقيم خزانات المدارس والمعاهد من خلال فرق متخصصة.

ومن جهة آخرى يقوم قطاع المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن بجانب تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.