معدات شركة مياه البحر الأحمر تسحب آثار الأمطار بمدينة سفاجا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عملية سحب مياه الأمطار من شوارع مدينة سفاجا من خلال الدفع بسيارات ومعداتها لسحب تجمعات المياه.

وكانت تعرضت شوارع مدينة سفاجا لأمطار خفيفة، تم الدفع بسيارات سحب وشفط المياه ومعدات الشركة، وكذلك فرق التشغيل والصيانة والصرف الصحي وفرق الازمات والطوارئ بالشركة وجاري سحب تجمعات المياه وإزالة آثار الأمطار

وتواصل الشركه إعلان حالة الطوارئ وجاهزية جميع الفرق والسيارات لمواجهة الظروف الجوية الغير مستقره، واكدت علي عمل خدمة الخط الساخن 125 لاستقبال استفسارات و بلاغات المواطنين طوال 24 ساعه للتعامل معها علي الفور.