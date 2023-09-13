اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:18 م
مصرع شخص وإصابة 13 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بأسوان انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لقى شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، اليوم، الأربعاء، وتم التعامل مع الجثة والمصابين فى الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من كمين السباعية شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.
 
وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة لتولى التحقيق.
 
 

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