اليوم السابع
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بالتزامن مع مبادرة "اتحضر للأخضر"..

محافظ أسوان يدشن المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى النيل.. صور

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:53 م
محافظ أسوان يدشن المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى النيل.. صور جانب من إنطلاق الحملة
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أطلق اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المرحلة الرابعة لحملة تنظيف وتطهير مجرى نهر النيل، فى إطار جهود المحافظة لتحقيق الإصحاح البيئى، وضمن فعاليات اليوم العالمى للبيئة، وتواكباً مع إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "أتحضر للأخضر".
 
جاء ذلك بحضور المهندسة أسماء محمود مدير عام البيئة بالمحافظة، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وبمشاركة مجتمعية لشباب وفتيات والقيادات التنفيذية.
 
ودشن اللواء أشرف عطية، الحملة من خلال قيامه بأعمال التطهير والتنظيف لمياه نهر النيل ، وتوزيع الشباك والتشرتات والكابات على الشباب والفتيات المشاركين فى الحملة ، وتشجيعهم وتحفيزهم وزيادة الوعى لديهم للقيام بهذه الأعمال بالشكل الإيجابى من أجل تحقيق أهداف الحملة والمبادرة ، والمتمثلة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الأحمال البيئية السلبية لحماية مياه النيل من التلوث البلاستيك والمواد التى تؤثر أحمالاً على البيئة.
 
وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ذلك يتوازى مع إطلاق المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة من خلال زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الظل فى الشوارع الرئيسية والداخلية والحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وإستكمالاً لمبادرة " أسوان العلم الأخضر " وذلك بهدف إبراز الوجه الحضارى والجمالى والبيئى لمحافظة أسوان بإعتبارها أفضل مشتى عالمى على أكمل وجه.
جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

محافظ أسوان مع القائمين على المبادرة
محافظ أسوان مع القائمين على المبادرة

محافظ أسوان مع المشاركين
محافظ أسوان مع المشاركين

محافظ أسوان يشارك فى حملة نظافة النيل
محافظ أسوان يشارك فى حملة نظافة النيل

محافظ أسوان
محافظ أسوان
 

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