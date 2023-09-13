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متحدث الجيش الليبى لـ"القاهرة الإخبارية": 9 آلاف مفقود جراء العاصفة "دانيال"

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:18 م
متحدث الجيش الليبى لـ"القاهرة الإخبارية": 9 آلاف مفقود جراء العاصفة "دانيال" متحدث الجيش الليبي
كتب سمير حسنى

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تحدث اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، عن العقبات والمصاعب والتحديات في الطرق المدمرة في درنة  بعد أن ضربتها العاصفة دانيال، مشيرا إلى اختفاء الغطاء الترابي بعد أن ابتلعته مياه البحر.

كشف متحدث القوات المسلحة الليبية في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، عن أن عدد ضحايا الإعصار يصل إلى نحو 7 آلاف، والمفقودون ما يقرب من 9 آلاف، مؤكدا أن انقطاع الطرق وصعوبة التنقل بين الأودية يصعب من عمليات تقديم المساعدات.

أوضح أن الجهات المختصة تعمل على تقديم الدعم وتعزيز المساعدات الإنسانية لمتضررى الإعصار في المدن الليبية.

من جانبه، أكد طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، تواجده حالياً في مدينة درنة من أجل متابعة الوضع والوقوف على التفاصيل المتعلقة بالأزمة المتسبب فيها العاصفة دانيال، لافتًا إلى أن أكثر من منطقة ومدينة اجتاحتها العواصف في شرق ليبيا وعدد الضحايا مرتفع للغاية بـ"درنة".

أشار إلى أنه جرى دفن ضحايا العاصفة دانيال بدرنة أمس، الذين تم التعرف عليهم، بينما نحو 1100 شخص لم يتعرف على هويتهم لكن تم دفنهم حتى لا تتغير المعالم وتتحلل خلال يومين.


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