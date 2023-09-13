لو عايز تخس.. ٤ مشروبات ترفع معدل حرق الدهون فى جسمك

كتبت فاطمة خليل

القدرة على محاربة السمنة أو فقدان الوزن لها علاقة كبيرة بعاداتك اليومية، لكن معدل حرق الدهون أو الأيض في جسمك يلعب دورًا فى إنقاص الوزن، إذا كان التمثيل الغذائي لديك بطيئًا، فمن الطبيعي أن تجد صعوبة في فقدان الوزن، لذا فإن تناول الطعام الصحيح وتناول المشروبات المناسبة وممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يساعدك على حل المشكلة، فى هذا التقرير نتعرف على أهم المشروبات الصحية لتعزيزعملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، بحسب موقع هيلث شوت.

يمكن أن يؤثر الوزن الزائد على جوانب مختلفة من صحتنا – بدءًا من وظيفة الإنجاب والجهاز التنفسي وحتى الذاكرة والمزاج. وفقًا لجامعة هارفارد تي إتش تشان، تزيد السمنة أيضًا من خطر الإصابة بالأمراض أو الحالات الصحية بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب لذلك، من المهم التعامل مع عملية التمثيل الغذائي البطيئة لإنقاص الوزن بشكل أسرع.



لماذا يعاني الناس من بطء عملية التمثيل الغذائي؟ قد يكون من المحبط جدًا التعرق وعدم تحقيق هدفك في إنقاص الوزن بسرعة، قد يكون ذلك بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي، والذي يعتمد على عوامل، بما في ذلك الوراثة والعمر وكتلة العضلات.

تلعب الوراثة دورًا مهمًا، حيث يرث البعض معدل أيض أبطأ بشكل طبيعي. يمكن أن تؤثر جينات معينة على عوامل مثل كفاءة حرق السعرات الحرارية أوعمل هرمونات الغدة الدرقية، التي تلعب دورًا في عملية التمثيل الغذائي.

ويساهم العمر أيضًا لأن عملية التمثيل الغذائي تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، مما يؤدي إلى تباطؤ حرق السعرات الحرارية.

يحدث أن الأشخاص الذين لديهم كتلة عضلية أقل يحرقون سعرات حرارية أقل أثناء الراحة.

يمكن أن تؤدي المشكلات الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أيضًا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك.

عوامل نمط الحياة مثل نمط الحياة المستقر والقيود الشديدة على السعرات الحرارية يمكن أن تؤدي إلى إبطاء معدل الأيض.