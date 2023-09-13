صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" بنسبة 3.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 3.9%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.5%، وصعد قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على التوالي.

كما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم: المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، 0.1%، 0.01%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.303 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 486 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.4 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 6.96%، واستحوذت المؤسسات على 28.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 130.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 23337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 5741 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.