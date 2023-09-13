اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 03:11 م
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صعود مؤشرات البورصة فى جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:50 م
صعود مؤشرات البورصة فى جلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.303 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 23337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة.

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