رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

المنوفية - محمود شاكر

ترأس الدكتور أحمـد فـرج القاصـد رئيس جامعة المنوفية ، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب، بمشاركة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنة، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ومدير عام شئون التعليم.

استهل القاصد الاجتماع بتهنئة الأمة الإسلامية والشعب المصري ومنسوبي الجامعة وأعضاء المجلس بقرب حلول المولد النبوي الشريف، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة السابق علي ما بذلته من جهد خلال فترة عملها، كما قدم القاصد التهنئة للدكتورة ناهد غنيم بمناسبة تعينها عميدا لكلية التربية.

وأكد القاصد أن الخطة الاستراتيجية لشئون التعليم بالجامعة، تأتي متوافقًة مع المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والعلمية، وتستهدف ربط التعليم بالتنمية المستدامة، والاقتصاد القومي، والتوسع في الأنشطة الإبداعية، وريادة الأعمال باعتبارها من المجالات التى تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع.

ووجه القاصد بضرورة الانتهاء من وضع الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد ووضع آليات العمل بالأقسام وتوزيع الساعات المعتمدة اعلانها قبل بداية الدراسة والتأكد من الإنتهاء من أعمال صيانة المنشآت الجامعية والأجهزة التعليمية بالمدرجات والمعامل .

وشدد القاصد، علي ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة العدوي بوحدات الجامعة والمدرجات حفاظا علي سلامة الطلاب.

كما أكد القاصد، علي ضرورة التعاون والتكامل بين كليات الجامعة و منسقي البرامج التعليمية بالجامعة الأهلية، وضرورة إعداد الأقسام بالكليات لبرامج مميزة وفقا لمتطلبات سوق العمل لإضافتها إلي البرامج التي تدرس بجامعة المنوفية الأهلية وبدأت فيها الدراسة هذا العام، مشيرا إلي أن برامج الجامعة الأهلية والتي بلغت 12 برنامج شهدت إقبالا كبيرا من جانب الطلاب .

وأشار القاصد، إلى أن الجلسة قامت بالمصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات كما ناقشت العديد من الموضوعات التي تم من خلالها التعرف على إحتياجات مختلف الكليات خلال الفترة المقبلة وخاصة الدورات التدريبية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدا علي ضرورة التعاون مع كليات التربية بالجامعة لإعداد مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة .