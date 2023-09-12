صعود جامعة المنوفية لدور الـ8 فى كرة القدم بأسبوع شباب الجامعات بحلوان

تمكن فريق كرة القدم الخماسى لجامعة المنوفية من الصعود إلى دور ال8 فى منافسات اسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذى تحتضنه جامعة حلوان، حيث يشارك وفد الجامعة فى الأسبوع تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور نعيم فوزى عميد التربية الرياضية ورئيس وفد الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وشهدت مباريات الدور الأول تعادل جامعة المنوفية مع جامعة حلوان بدون أهداف والفوز على جامعة النهضة 0/1 والفوز على جامعة العلمين الجديدة 0/3.

وتمكن فريق جامعة المنوفية من إقصاء نظيره فريق جامعة الوادى الجديد بركلات الترجيح عقب تعادلهما 1/1 فى الوقت الأصلى من مباراة دور ال16 التى أقيمت مساء أمس الإثنين.

وتضم قائمة الفريق، عبد الله ياسر ومصيلحى سويلم وأحمد الشرقاوى وعمار أسامة وزياد تمراز ومحمد وائل وعلى ممدوح ومحمد فتحي.

ويقود الفريق الكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضى والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضى والكابتن ايمن عبد القوى مديرا فنيا والكابتن خالد طلبه مشرفا.