خبراء روس يبتكرون مادة من النيكل والتيتانيوم تشبه فى هيكلها العظام الحقيقية

موسكو (أ ش أ)

تمكن خبراء المعادن بجامعة سكولتيش الروسية"Skoltech" من ابتكار مادة مسامية من مسحوق النيكل والتيتانيوم تشبه فى هيكلها العظام الحقيقية، ويمكن للخلايا الحية المرور من خلالها بسهولة، وذلك باستخدام مسحوق معدنى، وطباعة ثلاثية الأبعاد.

وذكرت جامعة سكولتيش الروسية - فى بيان وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الباحثين أنتجوا العديد من الهياكل ذات مستويات مختلفة من المسامية والنفاذية، وراقبوا كيفية تأثيرها فى معدل نمو مزارع الخلايا الجذعية البشرية، موضحة أن الاختبارات التى أجراها الباحثون أظهرت أن مستوى مسامية الغرسات وسرعة نفاذ مختلف الجزيئات عبر سمكها، يؤثر بصورة واضحة فى وتيرة نمو الخلايا الجذعية.

وأوضحت أنه باستخدام الذوبان الانتقائى بالليزر، يمكن إنتاج بنية مسامية مرتبة، وتكييف الخواص الميكانيكية للغرسات مع عظام المريض عن طريق تغيير شكل المسام، وحجمه فى مرحلة التصميم، إضافة إلى القدرة على تصميم وإنتاج هياكل متدرجة المسامات، مؤكدة أن التكنولوجيا الجديدة، ستسهم فى نقل العديد من الخصائص الحيوية (الشبيهة بالطبيعية) إلى الغرسات المعدنية المصنوعة من مركبات النيكل والتيتانيوم، والتى لا تقتصر على الخصائص الميكانيكية للعظام فقط، بل تشمل أيضا مدى جودة نظيرتها الاصطناعية فى توصيل الجزيئات التى تنقل بواسطة أنسجة العظام الطبيعية.