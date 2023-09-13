اليوم السابع
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جمهوريون بالشيوخ الأمريكى ضد عزل بايدن.. وسيناتور: قرار النواب مضيعة للوقت

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:30 م
جمهوريون بالشيوخ الأمريكى ضد عزل بايدن.. وسيناتور: قرار النواب مضيعة للوقت جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت: نهال أبو السعود

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يشعر عدد من الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكى بعدم الرضا عن قرار كيفين مكارثى رئيس النواب الجمهورى بفتح تحقيق لـ عزل بايدن وسط مخاوف من أن يأتى التحقيق بنتائج عكسية على حزبهم.

 

قال احد الجمهوريين فى مجلس الشيوخ دون الكشف عن اسمه: "انها مضيعة للوقت. إنها مهمة حمقاء"، وقال السيناتور أنه حتى لو صوت مجلس النواب على عزل بايدن بعد التحقيق، فمن غير الممكن أن يصوت مجلس الشيوخ، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، على الإدانة.

 

وقال السيناتور الجمهوري: "لحسن الحظ، سيتم الاستغناء عنها بسرعة إلى حد ما إذا أرسلوا إلينا مواد المساءلة نحن نعرف كيف سينتهى هذا. أنه فقط يخلق ضجة داخل الحزب. أستطيع أن أرى بالفعل كيف سيكون رد فعل الناس إذا ذهبوا إلى هذا الحد"

 

ويأتى قرار العزل فى الوقت الذى يسعى فيه مكارثى إلى حشد أعضائه حول استراتيجية تمويل حكومية من شأنها أن تمنع الإغلاق الحكومى فى نهاية الشهر وكانت هناك تكهنات منذ فترة طويلة بأن المساءلة يمكن أن تكون محاولة للمساعدة فى كسب الأصوات لتجنب الإغلاق.

 

قال عضو الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ: "ربما كان هذا مجرد كيفن الذى أعطى الناس حيلهم للتغلب على الإغلاق"، وأضاف أن العزل ما هو الا خسارة سياسية للحزب الجمهورى، وأشار إلى أنه من بين جميع استطلاعات الرأى الداخلية التى شاهدوها، لم يتم إدراج المساءلة مرة واحدة كأولوية للناخبين الأساسيين للحزب الجمهوري.

 

وقال عدد من أعضاء الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ إنهم لم يروا أى جريمة مزعومة من قبل بايدن ترتفع إلى مستوى الجرائم والجنح العالية، وشددوا على أن توقيت الأخبار غير مفيد للحزب حيث يضغطون لتمويل الحكومة بحلول النهاية. من الشهر.

 

قال السيناتور شيلى مور كابيتو لصحيفة The Hill: “إنه أمر محبط بالطبع لا أعرف ما هو الدليل، وإلى أين يتجهون بهذا. سألتزم بالموقف القائل بأن مجلس النواب سيفعل ما سيفعله، وسيتعين علينا الرد على ذلك".

 

وقال السيناتور جون ثون أن مكارثى "تحت ضغط كبير" من حزبه بشأن المساءلة، لكنه أكد أن أفضل طريقة لتغيير الرئيس هى من خلال الانتخابات.

 

ومع ذلك، بدأ بعض المحافظين منفتحين على مساعى مجلس النواب وقال السيناتور جوش هاولى أنه يشارك بشكل كامل فى التحقيق ويعتقد آخرون أن الأمر يستحق العناء كجزء من محاولة الحصول على تعاون من البيت الأبي


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