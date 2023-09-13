تحرير 205 محاضر تموينية وضبط 20 طن دقيق و5 أطنان سكر مجهول المصدر بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة تكثيف الجهود فى شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات مفاجئة خلال اليوم الاربعاء بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأسفرت عن تحرير 205 محاضر تموينية تنوعت ما بين 100 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و105مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر الرسمى، ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية السادسة بمركز السادات لحيازته 5 أطنان سكر و20 طن دقيق فاخر و500 كجم زيوت نخيل مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل لتجارة الأدخنة بشارع السنترال بمدينة منوف لعرضه وبيعه سجائر بدون مستندات دالة على مصدرها.

هذا وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية جهودهم المكثفة فى تشديد الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى وذلك على الأرقام 2174037 -2174039، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.