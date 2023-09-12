صحة المنوفية: مرور مفاجئ على مستشفيى "العام" و"الصدر" بمنوف

المنوفية – محمود شاكر

أجرى الدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجي والطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، جولة تفقدية على مستشفيات منوف العام وصدر منوف.

جاء وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بضرورة المتابعة الدورية للمستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وفي إطار متابعة الاستعداد للظروف المناخية الطارئة.

تابع مدير عام الطب العلاجي كل من الدكتور هيثم سلامة مسئول قسم الأشعة بالمديرية والمكتب الفني بإدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد عرفة مسئول العناية المركزة بالطب العلاجي، وكان في استقبالهم الدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام.

كما تم المرور علي أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية والأشعة وتم الوقوف علي الاستعدادات الخاصة بأقسام الطوارئ والعناية والحضانات وجاهزيتها للوضع الطارئ الحالي نظراً للتغيرات المناخية.

كما تم التأكد من وجود كامل الأطقم الطبية في أماكنها وكذلك توافر المستلزمات الطبية وعدم وجود نواقص وكذلك توفر جميع الأدوية الطارئة وتم تلافي الكثير من الملاحظات أثناء المرور .