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الأرصاد تكشف آخر مسارات العاصفة دانيال وحالة الطقس المتوقعة حتى نهاية اليوم

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 10:26 ص
الأرصاد تكشف آخر مسارات العاصفة دانيال وحالة الطقس المتوقعة حتى نهاية اليوم حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تفاصيل مسار العاصفة دانيال، حيث تشير خرائط الطقس إلى انتهاء تأثير العاصفة دانيال على القاهرة الكبرى، مع وجود انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .
 
ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
 
وعن تفاصيل نشاط الرياح وفرص الأمطار مع أخر أيام تأثير العاصفة دانيال ، من المتوقع أن تقل حدة نشاط الرياح وتنحسر على مناطق محدودة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء ، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأربعاء: القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 
 

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