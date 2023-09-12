العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرصها حتى نهاية اليوم

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه طبقا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية وخرائط التوزيعات الضغطية ومتابعة المنخفض الجوي " العاصفة دانيال " التى تؤثر على مصر تم تحديث الظواهر الجوية وطقس اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجارى.



وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة على البلاد ، وفقا لآخر تحديثات لصور الأقمار الصناعية، تزامنا مع تأثيرات بقايا العاصفة دانيال ، كما يلى :

- نتيجة لتحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد بإتجاه الشرق والذي يصاحبة تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري.

- تمتد الأمطار الخفيفة علي جنوب الوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء غد على القاهرة الكبرى



طقس اليوم وتأثيرات العاصفة دانيال ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق .

ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .



انخفاض درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.