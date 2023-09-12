اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 06:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرصها حتى نهاية اليوم

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 05:20 م
العاصفة دانيال.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرصها حتى نهاية اليوم طقس سئ - العاصفة دانيال
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أنه طبقا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية وخرائط التوزيعات الضغطية ومتابعة المنخفض الجوي "العاصفة دانيال"  التى تؤثر على مصر تم تحديث الظواهر الجوية وطقس اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر  الجارى.
 

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة على البلاد ، وفقا لآخر تحديثات لصور الأقمار الصناعية، تزامنا مع تأثيرات بقايا العاصفة دانيال ، كما يلى : 

-  نتيجة لتحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد بإتجاه الشرق والذي يصاحبة تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري.
 
- تمتد الأمطار الخفيفة علي جنوب الوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 
 
-  فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء غد على القاهرة الكبرى

طقس اليوم وتأثيرات العاصفة دانيال

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق .
 
ويسود اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

انخفاض درجات الحرارة 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء  :  القاهرة العظمى 33  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة  والصغرى  29 درجة   .
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
 
 
 

العاصفة دانيال مباشر

العاصفة الرملية

اعصار دانيال بث مباشر

عاصفة الآن

ما هو إعصار دانيال

قوة إعصار دانيال

شدة إعصار دانيال

هل يصل دانيال إلى القاهرة

عاصفة القاهرة

عاصفة دانيال

عاصفة دانيال الآن

اعصار دانيال ليبيا مباشر

عاصفة دانيال مباشر

اعصار دانيال مصر

الطقس

اعصار دانيال مباشر

اعصار دانيال بنغازي

اعصار دانيال الان

اعصار في ليبيا

لماذا سمي اعصار دانيال بهذا الاسم

عاصفة التنين 2023

عاصفة التنين في مصر

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم

طقس إسكندرية

الطقس في القاهرة

الطقس في مصر

الطقس غدا

الطقس في سيوه

الطقس في مطروح

العاصفة دانيال في مطروح

العاصفة دانيال في سيوة

اعصار دانيال مباشر الان

عاصفة دانيال الان

تتبع اعصار دانيال



الموضوعات المتعلقة

"الأرصاد" توضح طقس الساعات القادمة بعد تأثر مناطق بالعاصفة دانيال.. فيديو

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 02:00 ص

الأرصاد: أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:34 م

"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على العاصفة دانيال.. الأرصاد: ستكون أقل حدة بمصر.. غرفة الطوارئ بليبيا: كميات الأمطار اليومية كانت تهطل خلال عام كامل.. حظر تجوال وإعلان "البيضاء" مدينة منكوبة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:05 م

الأرصاد الليبية: العاصفة دانيال تسببت فى كميات أمطار كانت تهطل خلال عام كامل

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:40 م

الأرصاد: انتهاء حالة التقلبات الجوية الخميس المقبل.. ويعقبها تحسن تام فى الجو

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 07:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة