إياتا: نمو حركة المسافرين جوا فى أفريقيا بنسبة 25.6% خلال يوليو الماضي

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أفاد اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) بأن قارة إفريقيا سجلت ثاني أفضل أداء حسب تصنيف المناطق في حركة السفر جوا، حيث ارتفع عدد المسافرين جوا في القارة السمراء بنسبة 25.6% في يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن القارة السمراء، التي تمثل2.1% فقط من حركة النقل الجوي عالميا، حلت في المرتبة الثانية مباشرة بعد منطقة آسيا ـ الباسيفيك.. مضيفا أن حركة السفر الجوي لمنطقة آسيا ـ الباسيفيك سجلت زيادة بنسبة 105.8% مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن نمو الطلب على الرحلات الداخلية في الصين حفز هذا التحسن بقوة في منطقة آسيا ـ الباسيفيك.

وأكد اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن اتجاهات النمو في باقي مناطق العالم كانت إيجابية بوجه عام في يوليو 2023؛ حيث سجلت شركات الطيران في مناطق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا أيضا نموا في أنشطتها وارتفعت فيها مستويات الطلب على التوالي بنسبة 25.3% (أمريكا اللاتينية) و22.6% (الشرق الأوسط) و17.7% (أمريكا الشمالية) و13.8% (أوروبا) مقارنة بشهر يوليو عام 2022.

وأشار البيان إلى أن حركة السفر الجوي العالمية تحسنت في يوليو الماضي وزادت بنسبة 26.2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022؛ الأمر الذي يشير إلى إمكانية الوصول إلى 95.6% من مستويات ماقبل جائحة كورونا.

من جانبه، قال فيلي والش، الرئيس التنفيذي لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا): "إن الطائرات كانت ممتلئة بالمسافرين في يوليو (الماضي) حيث واصل الناس السفر بأعداد أكبر من أي وقت مضى. من المهم ملاحظة أن مبيعات تذاكر الطيران في هذا الوقت كشفت أن ثقة المسافرين مازالت مرتفعة".

وأضاف أن: "إذن هناك كل الأسباب التي تدعو للتفاؤل باستمرار الانتعاش (في حركة السفر جوا)".

ووفقا لتوقعات (إياتا)، يتعين على شركات الطيران الأفريقية الانتظار حتى عام 2024 لتتطلع إلى عودة أدائها لمستويات ما قبل جائحة "كوفيد ـ 19".