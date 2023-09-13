أمن الجيزة يجرى تحرياته لكشف ملابسات مصرع وإصابة مواطنين سقطا من عقارين

أصيب شخصا نتيجة سقوطه من عقار بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع بمساكن عثمان فى مدينة 6 أكتوبر، ونقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من عقار مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كما يجرى رجال المباحث بالجيزة، تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع مواطن نتيجة سقوطه من عقار فى إمبابة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا سقط من عقار، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وجارى تكثيف التحريات لبيان سبب سقوطه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى إمبابة العام، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.