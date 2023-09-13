أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13-9-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-9-2023.



إيقاف تداول 7 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والدولية للمحاصيل الزراعية، والمشروعات الصناعية والهندسية، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.303 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 486 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.4 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.8% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.25%، والعرب على 6.96%، واستحوذت المؤسسات على 28.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 114.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16.4 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 130.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19361 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 23337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 8104 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 3812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5608 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.86% ليغلق عند مستوى 5741 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 12.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.81%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 42.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.36%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 24.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.35%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.55%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 28.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.31%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 147.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.38%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 6.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.491 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.58%.