وحدة التدخل السريع تواصل رفع التراكمات بقرى المنوفية.. صور

تواصل وحدة التدخل السريع بمحافظة المنوفية، القضاء على التراكمات المختلفة بالقرى الموزعة على المحافظ فى حملة مكبرة للقضاء على أى تراكمات وتحقيق حالة من السيولة المرورية، تحت إشراف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وفى إطار تلك الحملة تم شن مجلس مدينة أشمون برئاسة خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون حملة مكبرة بقرى المركز، ضمت قرية شطانوف التابعة للمركز برئاسة سعد أحمد رجب رئيس الوحدة المحلية.

وتمكنت الحملة من رفع القمامة ونواتج الهدم ونواتج التطهير على مصرف كفر عون ومصرف سبل بناحية بوهه شطانوف وعلى طريق بوهه شطانوف الخور وتم رفع أكثر من 4000 طن.

وأكد النمر، أنه تم نقل الحفار حاليا على ترعه النجار بطريق أبو يوسف شعشاع لرفع نواتج التطهير من بدايه كمين أبو يوسف حتى كفر منصور مرورا بكوبرى المواسير بشطانوف والكوبرى الجديد بشطانوف وشعشاع والعمل طوال 24 ساعة، علاوة على تواجد نوبتجية من الموظفين بالوحدة المحلية بشطانوف لاستخراج خطوط السير ومتابعة العمل.



اثناء رفع التراكمات



المعدات اثناء العمل



جانب من رفع التراكمات



جانب من رفع التراكمات



جانب من رفع التراكمات