اليوم السابع
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مصرع 3 شباب وإصابة 3 آخرين فى حوادث سير بالشرقية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:09 ص
مصرع 3 شباب وإصابة 3 آخرين فى حوادث سير بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

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لقى 3 شباب مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرين بسحجات وكسور متعددة، إثر تعرضهم لحوادث سير بنطاق مراكز بلبيس ومنيا القمح والصالحية الجديدة بالشرقية.

وقع الحادث الأول بطريق بلبيس- السلام، تصادم سيارة ربع نقل بجسم صلب مما أسفر عن مصرع قائد السيارة " محمد أ ع " 32 سنة مقيم منيا القمح، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزوامل والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

فيما وقع الحادث الثانى بالطريق الإقليمى القادم من بنها اتجاه كارتة الصنافين، والذى أسفر عن مصرع "سيد أ ع" 37 سنة مقيم منوف، متأثر بإصابته بنزيف بالمخ إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وشفروليه، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السعديين وإخطار النيابة العامة.

فيما وقع الحادث الثالث بطريق 36 الحربى تصادم سيارتين جامبو مع سيارة دبابة، مما أسفر عن مصرع شخص مجهول الهوية وإصابة كل من " محمد ال ع " 17 سنة مقيم أبوحماد،و" هشام ر ل" 40 سنة مقيم بنها، و" محمد ح م" 23 سنة مقيم القليوبية، بسحجات وكدمات وكسور، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بسمشفى الصالحية والمصابين إلى ذات المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.


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