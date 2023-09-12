اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء فى تطوير منطقة بازار عباس التراثية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 04:48 م
محافظ بورسعيد يوجه بسرعة البدء فى تطوير منطقة بازار عباس التراثية اجتماع لمناقشة تطوير منطقة بازار عباس ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مقترح خطة تطوير منطقة بازار عباس التراثية، فى إطار خطة الارتقاء بالمناطق التاريخية والتراثية، تماشيا مع التطور السياحى ببورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ولجنة التراث المعماري وحي الشرق و إدارة المشروعات ومديريةالإسكان، ودكتور محمد الغندور استشاري المشروعات، وممثلي جامعة براندنبورج. 
 
وناقش محافظ بورسعيد مع الحضور ملامح مقترح التطوير، موجها بسرعة البدء فى أعمال التطوير، والذي يأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق التراثية،  والاستفادة منها سياحيا. 
 
كما استعرض محافظ بورسعيد، المشروعات التنموية والخدمية التي جرت ببورسعيد، وألقى الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرا، حتى أصبحت بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية. 
 
وأكد أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة أنحاء العالم من خلال البواخر السياحية المتعددة مؤخرا، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة. 
 
وتطرق محافظ بورسعيد للحديث عن خطة وآليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد،  وتحقيق الاستغلال الأمثل لها،  بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد.
 
الحضور بالاجتماع لتطوير منطقة بازار عباس
الحضور بالاجتماع لتطوير منطقة بازار عباس

الحضور في اجتماع التراث

 


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