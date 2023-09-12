محافظ بورسعيد: استمرار تطوير منطقة الأمل للارتقاء بالمناطق السكنية بحى الزهور

بورسعيد محمد فرج

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، عن استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة أمل الجبل بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة داخل الحى، لإستكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الاسفلت النهائية بعد نهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطي ودهانات واجهات ومداخل العمارات وتركيب أعمدة الإضاءة، تحت إشراف مديرية الطرق ببورسعيد، بالتنسيق مع حي الزهور.

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل دهانات واجهات ومداخل العمارات . تطوير المنطقة بالكامل ورصف الشوارع الداخلية والتخطيط ووضع الإرشادات والعلامات المرورية ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية، وأعمال لاند سكيب وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار .

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال تطوير المنطقة في اقرب وقت، وذلك في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بالمناطق السكنية داخل المحافظة وتطوير حي الزهور ،لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالى الحى.