محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير بمراكز المحافظة.. صور

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز، فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية، وإنطلاقًا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية.

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فى متابعة أعمال التشطيبات النهائية بمجمع المواقف النموذجى بنسبة تنفيذ تزيد عن 94%، كما تم متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الشهداء بمدينة أشمون بداية من مسجد أبو طرطور وحتى تقاطع شارع محمد محسن حمد بطول حوالى 700 م، واستكمال أعمال قطع الفرمة بشارع بور سعيد بداية من تمثال الحصان وحتى كوبرى القنطرة بإجمالى أطوال 2800م.

وفى مركز الشهداء، تم متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بامتداد شارع الكنيسة أحد متفرعات شارع ترعة الغزالية، فضلا عن قطع الفرمة وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق بشارع عزيز طبانة بداية من شارع النصر حتى شارع المدرسة الفكرية بطول 300 م، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة.

هذا وتم متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة المؤسسة بمركز بركة السبع للإرتقاء بالمظهر العام كونه طريق حيوى وهام، وكذا متابعة أعمال توسعة وتكسير الطبقات الأسفلتية المتهالكة بشارع بورسعيد بمركز الباجور تمهيدًا للرصف.