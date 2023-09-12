متى يذهب الأطفال المصابون بالإمساك للطبيب؟.. استشارى يوضح

كتبت رانيا عامر

الإمساك هو عبارة عن توقف عملية البراز نهائيا أو عدم التبرز لمدة 3 أيام على التوالي، مصاحبا بانتفاخ البطن، وترجع تلك الإصابة بالامساك عند الأطفال إلى عدة أسباب منها، عدم شرب السوائل بكميات كافية خاصة المياه التى يحتاجها الجسم، عدم تناول الالياف المناسبة لاحتياجات الجسم، وسوء التغذية هى أحد الأسباب الرئيسية للإمساك، تناول كميات كبيرة من الأطعمة التى تحتوى على نسبة معدن الحديد تزيد من الإصابة بالإمساك.

متى يذهب الأطفال المصابين بالإمساك للطبيب؟ وأوضح الدكتور أشرف معبد رئيس قسم الأطفال بالمستشفى الجامعي بأسوان في تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أن ضرورة ذهاب الأطفال الرضع والأطفال بشكل عام إلى الطبيب المختص، حينما يصلوا إلى الأعراض الآتية من الإصابة بالإمساك: - الطفل الرضيع تحت عمر 4 أشهر يتبرز أقل من 3 مرات أسبوعيا

- إذا تعرض الطفل إلى القئ أو البكاء المفرط المستمر

- فى حالة تبرز الطفل براز صلب

- فى حالة عدم رغبة الطفل فى تناول الأطعمة

- فقدان الوزن الشديد للطفل

- وجود دم فى البراز

- عندما يشكو الطفل من ألم شديد أثناء التبرز

فى ذات السياق أوصى الاستشارى بضرورة عرض الطفل المصاب بالامساك على أخصائى الجراحة نتيجة أصابته بشرخ شرجى ،لان هذا الشرخ يزيد من الم الامساك أثناء التبرز، وأحيانا يسبب هذا نزيف شرجى خلال عملية التبرز .



الفواكه والمشروبات الطبيعية المفيدة لتقليل الامساك: أكد استشارى الاطفال أن تناول بعض الفواكه وأنواع معين من العصائر الطازجة تساعد فى تخفيف الم الامساك بل تساهم فى التخلص من الاصابة منه، بالاضافة الى ضرورة اتباع نظام غذائى يحتوى على الفتيامينات والمعادن والمواد الغذائية المناسبة التى يحتاجها الاطفال بحسب المرحلة العمرية لهم . أولا: الاطفال الرضع حتى عمر الـ3 شهور لا يحتاج أجسامهم غير الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية فقط طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية . ثانيا : ضرورة تناول الاطفال بعد 4 أشهر بعض الفواكه التى تحتوى على الفيتامينات والمعادن يحتاجها أجسام صغار الاطفال ، والتى تساهم فى تقليل خطر أصابتهم بالامساك ،ومن تلك الفواكه " الخوخ، المشمش ، الكمثرى "،بالاضافة الى العصائر الطبيعية مثل " التفاح ، والخوخ "،وأيضا ضرورة شراب الذرة الداكن . ثالثا: وتضمنت الاطعمة التى يجب على الاطفال الصغار تناولها لتفادى خطر الاصابة بالامساك ، من بينها خضار السبانج ،والقرنبيط ، بجانب تناول البطاطا الحلوة الغنية بالعديد من الفيتامينات كما أنها تساهم فى الحد من عملية الامساك.

وفى الختام أكد استشارى الاطفال على أن الحليب الصناعى لايسبب الاصابة بالامساك لدى الاطفال .