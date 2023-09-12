"كوب لبن صحى ونظيف".. تعرف على مراكز تجميع الألبان المتطورة بالشرقية

تعد محافظة الشرقية الزراعية والتى تمتلك ثروة حيوانية ضخمة، لذلك حظيت باهتمام كبير من قبل وزارة الزراعة فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير مراكز لتجميع الألبان، كبديل لطريقة العشوائية، لما يمثله فى أهمية كبيرة فى توفير كوب لبن نظيف وصحى للمواطن.

وأكد الدكتور إبراهيم متولى وكيل وزارة الطب البيطرى، أن الشرقية حققت خطوات سريعة فى المشروع القومى، لاهميته فى توفير اللبن الصحى، من خلال مراكز تجميع متطورة تعمل طبقا الاشتراطات والرقابة الصحية والبيئة، فمنذ انطلاق المشروع، بادرت المديرية بعقد العديد من الندوات توعية للمربين بأهمية المشروع القومى وتشكيل لجان لحصر لجميع المراكز المنتشرة بالمحافظة، لتشجيع أصحابها على الانضمام لمنظومة الجديدة، لافتا لدينا مراكز فى الحسينية وابوحماد مرشحة لشهادة الأيزو.

وأشار أيضا انه جنبا إلى جنب، حققنا نتائج متقدمة فى مشروع القومى التحسين الوراثى وتمصير السلالات الأجنبية، الذى يتميز بتوفير ماشية ذات بإنتاجية عالية من اللحوم والألبان، فعلى سبيل المثال، خلال شهر يوليو الماضى، تم إجراء المسح التناسلى الشامل 3 آلاف 396 رأس وإجراء 975 عملية تلقيح صناعى.

من جانبه قال الدكتور محمد يوسف مدير إدارة الصحة العامة بالطب البيطرى، أن مراكز المتطورة لتجميع الألبان بالمحافظة، تخضع لرقابة مشددة، التى تبدأ من المورد، الذى لابد أن يكون معتمدا وله سجل بالمديرية، وخضعت الماشية وهى لابد أن تكون خضعت للتسجيل والترقيم، تم تحصينها التحصينات الدورية، وأدرى لها الفحوصات الأزمة، التأكد من خلوها من إصابات البروسيلا والسل والدرن، لاعتماده كمصدر توريد ألبان أمنه.

وأضاف أن التوريد يخضع لرقابة شديدة، فعند استقبال الألبان، التى لابد أن تورد فى " قساطل " حاويات الاستالس مانعة للصدأ، وسهلة التنظيف، بداية فى الفحص الاولى من حيث اللون والرائحة، ثم سحب عينات منه، لتأكد من خلوها من المضادات الحيوية والسموم الفطرية، ثم تفحص مرة ثانية لقياس المواد الصلبة، والبروتين والدهون، والكثافة، لتأكد من أنه صحى، وأمن، ثم توضع الكميات المجمعة لمرور على عدد من الفلاتر لتنقية من أى شوائب تخضع خلالها لتبريد، بعد ذلك يوجد الكميات داخل تنكات تبريد الأخيرة والتى تصل حرارتها إلى 5 درجات.