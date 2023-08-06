اليوم السابع
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حياة كريمة.. إقامة مراكز لتجميع الألبان بمجمعات الخدمات الزراعية فى سوهاج

الأحد، 06 أغسطس 2023 10:26 ص
حياة كريمة.. إقامة مراكز لتجميع الألبان بمجمعات الخدمات الزراعية فى سوهاج مركز تجميع ألبان
سوهاج ــ عمرو خلف

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تفقد الدكتور عبد اللطيف دياب، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، عددا من مراكز تجميع الألبان المقامة داخل مجمعات الخدمات الزراعية بقري "حياة كريمة" لمتابعة موقف استلام التجهيزات الموردة، مختتما جولته بزيارة عدد من الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بقرية "الديابات" التابعة لمركز أخميم.
 
وأوضح دياب، أن تلك المجمعات السبعة تم إنشاؤها على مستوى الجمهورية بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ظل توجه الدولة لزيادة أعداد مراكز تجميع الألبان والتي تهدف إلي توفير الألبان ومنتجاتها طازجة للجمهور وبشكل صحي بجانب خلق المزيد من فرص العمل.
 
واختتم وكيل وزارة الزراعة بسوهاج جولته بتفقد عدد من الزراعات التعاقدية الخاصة بمحصول فول الصويا بمركز أخميم، بهدف الوقوف على حالة الزراعات وتقديم الدعم الفني للمزارعين للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من المحصول وبأعلى جودة ممكنة. 
 
واستمع وكيل وزارة الزراعة بسوهاج للمشكلات التى تواجه المزارعين تمهيدا لحلها ونشر ثقافة الزراعة التعاقدية لما لها من مميزات للمزارعين والدولة على حد سواء.
 
جدير بالذكر، أن التعاقد بين المزارعين ومركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة لمحصول فول الصويا محدد بمبلغ 18 ألف جنيه كسعر ضمان قابل للزيادة حسب سعر السوق المحلي وقت التوريد.
 
جانب من جولة وكيل الوزارة
جانب من جولة وكيل الوزارة

مركز تجميع ألبان
مركز تجميع ألبان

 


سوهاج

الزراعة

الالبان

حياة كريمة

وزارة الزراعة



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