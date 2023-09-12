ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 66 محضرا بحملة مكبرة على الأسواق فى رأس سدر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت مديرية الصحة ب جنوب سيناء ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة رأس سدر، بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها.

وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت إشراف من الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية ومدير الطب الوقائى، تشكلت حملة برئاسة مصطفى خليل، القائم بأعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية وكل من أحمد فتحى وأحمد فتحى مشرفي الأغذية بالمديرية ومصطفى حسام الدين مفتش أغذية رأس سدر، وتم شن حملة مرور مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة رأس سدر.

وأسفرت الحملة المرور على 27 منشأة وقامت الحملة بتحرير 24 محضرا نظافة وكذلك 36 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، كما تم تحرير 6 محاضر ضبط لكمية بلغ وزنها 445 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية و260 لترا لمشروبات منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالي محاضر بلغ عددها 66 محضرا، كما تم إعدام 214 كيلو مواد غذائية متنوعة و10 لترات لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية، كما تم سحب عدد 5 عينات وارسالها للمعامل المركزية للتحليل وبيان مدى صحتها لتقديمها للمواطنين وتستمر حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.