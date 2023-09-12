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شركة مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة دانيال بمدن القناة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:38 ص
شركة مياه القناة تعلن حالة الطوارئ لمواجهة العاصفة دانيال بمدن القناة اللواء عصمت عبد المجيد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة
بورسعيد محمد فرج

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أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع حالة الطوارئ فى " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا لمواجهة أخطار الأمطار وموجة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك ونظرا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لمنخفض جوى والمسمى إعصار دانيال، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.

 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم مراجعة خطة الانتشار الفورى لسيارات شفط المياه، عند الأحداث الطارئة منها عربات الكسح والسيول، والفاكيوم ومعدات التدخل السريع فى المحاور الرئيسية بمختلف محافظات القناة، وتواجد مديرى المناطق، الإدارات فى كل قطاعات الشركة، التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والمتابعة الميدانية، بالتنسيق الكامل والتام مع غرفة العمليات.

 

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للقيام بأخذ العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة على مدار الساعة وتحليلها الكيميائية والميكروبيولوجية، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى خاصة بجودة مياه الشرب.

 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن انقطاع التيار الكهربائى لا يؤثر على عملية تشغيل المحطات سوء مياه الشرب أو الصرف الصحى بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا أن مولدات الديزل تعمل فور انقطاع التيار الكهربائى المفاجئ، مما يؤدى إلى استمرارية المحطات فى التشغيل وعدم توقفها عن العمل.

 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن جميع محطات مياه الشرب ورفع الصرف الصحى تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة المتابعة الميدانية المستمرة على جميع الشبكات، لافتا أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع، وذلك لمجابهة أى أحداث مفاجئة قد تطرأ على مدار الساعة فى إقليم القناة، من أجل الاستمرار فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين.


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