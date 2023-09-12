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محافظ الأقصر: إنهاء مشروعات بتكلفة 407 ملايين جنيه و22518 وصلة منزلية للصرف الصحى

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 07:00 ص
محافظ الأقصر: إنهاء مشروعات بتكلفة 407 ملايين جنيه و22518 وصلة منزلية للصرف الصحى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى مشروعات حياة كريمة بالقرى والنجوع بإسنا وأرمنت، حيث تم الانتهاء من عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية تزيد عن 407 ملايين جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

ويضيف محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم الإنتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) المرحلة الأولى بمركزي فى مدن إسنا وأرمنت بتكلفة إجمالية 407 ملايين جنيه، وجار تنفيذ مشروع الوصلات المنزلية صرف صحي والذي يعتمد الإنتهاء منه على إنتهاء شبكات الإنحدار المنفذة عن طريق الهيئة القومية، حيث تم الإنتهاء من (500) وصلة منزلية صرف صحي بمركز إسنا خلال شهر مايو، ليصبح ما تم الانتهاء منه منذ البداية حتى الأن (16374)، و( 100 ) وصلة منزلية صرف صحي بمركز أرمنت خلال شهر مايو ليصبح ما تم الإنتهاء منه (6144) ليصبح إجمالي ما تم الإنتهاء منه للمركزين منذ البداية حتى الأن (22518 ) وصلة من مجموع ( 30 ألف ) وصلة متوقع الأنتهاء منها فور نهو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال شبكات الإنحدار والمطابق.

وأوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه تم منذ بدء المشروع تخصيص مبلغ يتجاوز 2 مليار و250 مليون جنيه  وذلك لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في عدد 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.


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