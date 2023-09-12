وقال فيران - في تصريح اليوم - إن "ما يحدث هو أننا نزعج تجار المخدرات في الأحياء من خلال نشر قوة "سي آر إس 8" لمكافحة العنف في المدن بالإضافة إلى عناصر من قوات الشرطة الفرنسية في إطار معركة شرسة ضد المخدرات والاتجار بها".

وأشار بشكل خاص إلى إجراءات الطوارئ المتخذة في مدينة "نيس" جنوب فرنسا في منطقة "مولان" والتي شهدت عملية إطلاق نار الأسبوع الماضي.

وأصيبت هذه الشابة برصاصة في رأسها من سلاح كلاشينكوف اخترقت الحائط أثناء تواجدها داخل منزلها برفقة والدتها في الطابق الثالث في أحد المباني بالدائرة العاشرة بمدينة مارسيليا، لكنها فارقت الحياة في الصباح الباكر داخل المستشفى، وفقا للمدعية العامة لمرسيليا.