بوتين يقترح تحديد يوم للاحتفال بتوحيد المناطق الجديدة مع روسيا

قدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مشروع قانون إلى مجلس "الدوما"، يقترح تحديد يوم 30 سبتمبر من كل عام للاحتفال بتوحيد المناطق الجديدة بشرق أوكرانيا مع روسيا .
وقال مشروع القانون، وفقا لقناة (روسيا اليوم)،إن "يوم 30 سبتمبر هو يوم إعادة توحيد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون مع روسيا الاتحادية (في عام 2022) " .
وأوضح المشروع أن قبول المناطق الجديدة في روسيا يقوم في أساسه على المنشأ والمصير التاريخي المشترك للشعوب التي تعيش على أراضيها، وجاء نتيجة للتعبير عن إرادة الملايين من الناس وممارستهم لحقهم المشروع في تحديد وضعهم السياسي بحرية ودون تدخل خارجي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن المفترض أنه في حال اعتماده، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره رسميا.
يشار إلى أن في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصوتت الأغلبية الساحقة لصالح هذا الانضمام، وفي 30 سبتمبر، وقع بوتين والزعماء الإقليميون اتفاقيات بشأن قبول الأراضي الجديدة في نطاق روسيا.
من جانب أخر قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ليس في حاجة إلى الاجتماع بزعماء الدول الغربية.
وقال بيسكوف، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، وذلك في تعليقه على تصريح لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مفاده أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتقر إلى الشجاعة للقاء زملائه في مجموعة العشرين منذ عامين"، قال بيسكوف أمام الصحفيين :"لا يحتاج بوتين حاليا إلى الاجتماع بهؤلاء الأشخاص، لأن هذا الاجتماع لا يمكن أن يضيف أي شيء بناء إلى جدول أعمالنا، ننطلق بالدرجة الأولى من اعتقادات هؤلاء الممثلين لدول الغرب الجماعي، وننطلق من تصريحاتهم".
وأضاف أنه من الممكن وصف جدول الأعمال الدولي للرئيس بوتين بأنه نشط، ولكن في تلك الاتجاهات "البناءة" التي تعد لصالح روسيا، وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: "عندما يحين الوقت للقاء السادة المذكورين، سيتم ذلك بالتأكيد".
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