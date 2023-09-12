بوتين عن ملاحقات ترامب القضائية: اضطهاد سياسى يظهر تعفن النظام الأمريكى

وكالات

أدلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بتصريحات مقتضبة حول الملاحقات الجنائية الحالية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، واصفا إياها بأنها "اضطهاد سياسي".

وحسب موقع سى ان ان، في تصريحاته من مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، الثلاثاء، قال بوتين: "فيما يتعلق بمحاكمة ترامب، فهذا أمر جيد بالنسبة لنا في ظروف اليوم، لأنه يظهر تعفن النظام الأمريكي الذي لا يستطيع التظاهر بتعليم الآخرين الديمقراطية".

وأضاف بوتين: "كل ما يحدث مع ترامب هو اضطهاد منافس سياسي لأسباب سياسية، ويتم ذلك أمام شعب الولايات المتحدة والعالم بأسره".

وتابع بوتين: "لقد كشفوا ببساطة عن مشاكلهم الداخلية، وبهذا المعنى، فهذا أمر جيد (بالنسبة لنا) لأنه يظهر من يقاتل ضدنا، وهذا يوضح، كما اعتادوا أن يقولوا خلال العهد السوفيتي، المظهر الوحشي للإمبريالية الأمريكية، والابتسامة الوحشية".

وقال بوتين أيضا، إنه بغض النظر عمن سيصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يتغير أي شيء بشكل جذري، فيما يتعلق بالمزاج المعادي لروسيا، واعتبار الولايات المتحدة أن روسيا منافس وعدو.