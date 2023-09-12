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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:21 م
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بايدن يعزى ليبيا فى ضحايا الإعصار ويعلن إرسال أموال طارئة لمنظمات الإغاثة

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 08:57 م
بايدن يعزى ليبيا فى ضحايا الإعصار ويعلن إرسال أموال طارئة لمنظمات الإغاثة الرئيس الأمريكي بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، التعازي للشعب الليبي في ضحايا الإعصار دانيال الذي ضرب البلاد منذ أيام، واسفر عن وقوع ضحايا ومفقودين.

وقال البيت الأبيض في بيان نقلا عن بايدن اليوم، الثلاثاء: "نرسل أنا وجيل تعازينا العميقة لجميع العائلات التى فقدت أحباءها في الفيضانات المدمرة في ليبيا".

وأضاف البيان: "في هذه الساعة الصعبة، ترسل الولايات المتحدة أموالاً طارئة إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي".

واختتم البيان: "إننا ننضم إلى الشعب الليبي في حزنه على فقدان الكثير من الأرواح، ونرسل أملنا فى إنقاذ جميع الأحباء المفقودين".


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