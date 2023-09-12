العاصفة دانيال تبدأ في دمياط.. أمطار كثيفة وغيوم بسماء المحافظة

دمياط - هيثم مراد

بدأت العاصفة دانيال نشاطها داخل محافظة دمياط منذ لحظات، وتشهد محافظة دمياط تساقطت كثيفا للأمطار يصحبه سرعة في الرياح، فضلا عن حالة الغيوم التي تسيطر على سماء المحافظة.

وكانت محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من الصباح قد شهدت تغيرا طفيفا في حالة الطقس، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وكذلك ارتفاع منسوب المياة.

واستعدت محافظة دمياط لاستقبال العاصفة دانيال بحزمة من الإجراءات جاء أبرزها تعليق رحلات الصيد بمدينة عزبة البرج، إضافة إلي نشر معدات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشوارع المحافظة وذلك للتعامل الفورى مع تراكمات مياة الأمطار، إضافة إلي عقد غرفة عمليات مركزية داخل ديوان المحافظة من أجل متابعة الموقف اولا بأول وتخصيص الخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين حال وقوع أية طوارئ.

وعلى جانب آخر استمر العمل داخل هيئة ميناء دمياط بصورة طبيعية، وجاء بيان الهيئة موضحا تداول سفن البضائع والحاويات بشكل طبيعي اليوم مع رفع درجات الاستعداد القصوى تحسبا لأية طوارئ تقع نتيجة العاصفة دانيال، إضافة إلي عقد غرفة عمليات أيضا داخل هيئة ميناء دمياط لمتابعة تأثير العاصفة على حركة السفن والحاويات.

وتشهد شوارع مدينة دمياط الان حملات مكثفة لرفع تراكمات مياة الأمطار، وكذلك صيانة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية المتواجدة بشوارع المحافظة الرئيسية والميادين العامة أيضا.