الداخلية تضبط مخدرات وقطع سلاح بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط- أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة و الأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3,150 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,100 كيلو جرام - 2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات - 4 خزينة) بحوزة 8 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (832) حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة- 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (48) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية–

15 بندقية خرطوش- 2 طبنجة– 16 فرد محلى- عدد من الطلقات - 3 خزينة) بحوزة 36 متهم لـ 20 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,470 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (522) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.