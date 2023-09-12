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الأرصاد الليبية: الوضع كارثى ومأساوى فى درنة بسبب العاصفة دانيال

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:27 م
الأرصاد الليبية: الوضع كارثى ومأساوى فى درنة بسبب العاصفة دانيال الوضع فى ليبيا
كتب سمير حسنى

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قال محيى الدين رمضان، مدير الإعلام للمركز الوطنى للأرصاد الوطنية الليبية، إن السيول فى درنة جرفت الكثير من المنازل بما فيها من سكان، كما تسببت العاصفة دانيال فى انهيار بعض السدود والوضع فى درنة كارثى ومأساوى، مشيرًا إلى أن ضحايا العاصفة «دانيال» وصلوا إلى أكثر من ألفى شخص وأكثر من 5 آلاف مفقود.

 

أضاف «رمضان» خلال حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة التى شهدتها مناطق شرق ليبيا كشف عن ضعف البنية التحتية للبلاد، حيث أدت إلى غرق الشوارع الرئيسية ومنازل المواطنين والطرق السريعة، موضحًا أن الوضع سيئ للغاية، وأن البنية تعانى من نقص حاد فى الإمكانات.

 

وبدءًا من اليوم بحسب مسؤول الأرصاد، سوف تقل سرعة الرياح وتتراجع غزارة الأمطار بشكل واضح، وهو ما يعنى عودة نسبية للاستقرار التام، ودعا المواطنين لأخذ الحيطة والحذر فى مسار الأودية والأماكن المنخفضة خصوصًا أن التغير المناخى السبب وراء العاصفة.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد تقدم بخالص التعازى باسمه واسم الشعب المصرى فى ضحايا الكارثة الإنسانية فى المغرب، وأعلنت مصر الحداد 3 أيام تضامنًا مع الأشقاء فى المغرب وليبيا، إثر وقوع ضحايا فى الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والعاصفة فى ليبيا.


ليبيا

العاصفة دانيال

دانيال

الطقس فى ليبيا



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