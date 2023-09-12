اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:16 م
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إنشاء مركز للتأمين الصحى داخل مستشفى معهد الكبد القومى بالمنوفية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 01:45 م
إنشاء مركز للتأمين الصحى داخل مستشفى معهد الكبد القومى بالمنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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عقد الدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذي لمستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، اجتماعا بالدكتور السيد عبد السلام مدير الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية ومسؤولي المراجعة الفنية بالفرع وكذلك مسؤولي المراجعة بالمعهد، وذلك لمناقشة بروتوكول العمل بين هيئة التأمين الصحي ومستشفيات معهد الكبد القومي.
 
 
وتضمن الاجتماع وضع أسس جديدة للعمل في المرحلة القادمة، والتي تتضمن أولا، إنشاء مركز للتأمين الصحي داخل مستشفي معهد الكبد القومي وذلك تسهيلا للإجراءات على المواطن المصري وتذليل الصعوبات التي قد تواجهه، إضافة خدمات جديدة وفقا للعقد المبرم بين مستشفيات معهد الكبد القومي وهيئه التأمين الصحي وذلك من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبيه المقدمه.
 
يأتى ذلك في إطار تنشيط بروتوكول التعاون بين الهيئه العامه للتأمين الصحي بالمنوفية، ومستشفى معهد الكبد القومي جامعة المنوفية.

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

جامعة المنوفية

معهد الكبد

التأمين الصحى



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