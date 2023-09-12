100 ألف مريض و13 ألف منظار سنويا بقسم الجهاز الهضمى لكبد المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور محمد عقل رئيس قسم طب الكبد والجهاز الهضمى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أن القسم يعد من أكبر الأقسام على مستوى مصر والعالم العربى، حيث أنه يخدم أكثر من 100 ألف مريض سنويا فى العيادات الخارجية والطوارئ والمناظير والعناية المتوسطة والمركزة والقسم الداخلي.

وأضاف عقل، أن القسم يخدم أيضا عدة أقسام ويعد من العلامات الفارقة حيث يتم الآن تدريب أطباء الزمالة المصرية بالقسم، لافتا إلى أنه تم عمل عيادات متخصصة للجهاز الهضمى وأيضا سرطان القولون ومجددا عيادة الكبد الدهني.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعليم هلال المدرس بالقسم أن القسم يعمل على مدار الطوارئ 24 ساعه على مدار الأسبوع وايضا يخدم العدد الأكبر من المناظير على مستوى مصر والعالم العربى، لافتا إلى أن المعهد يجرى أكثر من 13 ألف حاله مناظير سنويا بين المناظير العلوية والمناظير السفلية ومناظير الأطفال والقنوات المرارية والسونار عن طريق المنظار وأيضا منظار الجاسوس للقنوات المرارية.

وأكد هلال، أن المنظومة تعمل بشكل كبير وبتناغم أكبر بين جميع الأقسام تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبإشراف الدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومى بالمنوفية، والعديد من القيادات التى تسعى لخدمة المريض بتفانى وإخلاص.