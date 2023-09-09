وزارة الصحة: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لتفادي مهددات وجوده

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح : ينتج عن إصابات الأنفلونزا سنويا ما بين 250 إلى 500 حالة وفاه حول العالم وترجع خطورة الإصابة وحالات الوفيات التي تحدث للمضاعفات التي قد تترتب علي الاصابه بفيروس الأنفلونزا.

وأضاف: فيروس الأنفلونزا دائم التغير والتحور لتفادي مهددات وجوده والتكيف مع الظروف البيئية المحيطة به وتزداد قدرة الإصابه بالأنفلونزا على إحداث المضاعفات ووقوع الوفيات بين كبار السن وبعض الفئات المرضية من صغار السن والأطفال وكذا السيدات الحوامل.

وقال: هناك فرق كبير بين الأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد وكل إصابة منهما مرض منفصل عن الآخر وله مسببه الذي يختلف عن مسببات غيره، وإن كانت الأعراض متشابهة لحد يصعب معه على الشخص العادي التفريق بين نزلة البرد والأنفلونزا، ولذا ننصح بالجوء للطبيب المختص في حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر، دون تحديد السبب ونوع الإصابة لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية، وخاصة المضادات الحيوية من مخاطر لا يقتصر أثرها على الشخص نفسه بل يمتد إلى خطر يهدد المجتمع بأسره.