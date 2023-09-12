اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 10:59 م
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أسوان تتسلم 1250 شنطة مواد غذائية من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:37 م
أسوان تتسلم 1250 شنطة مواد غذائية من الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية مواد غذائية من وزارة الأوقاف
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تسلم الشيخ حنفى محمود دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، 1250 شنطة مواد غذائية مهداه من وزارة الأوقاف، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى بيان صحفى، إن المحافظة من المقرر أن تتسلم نحو 20 ألف شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع المصرى، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.
 
وأوضح الشيخ حنفى محمود دياب، أنه تم تسليم الكميات الواردة إلى مديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة، بالتنسيق مع المحافظة ، ومديرية الأوقاف، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
 
المواد الغذائية
المواد الغذائية

 

جانب من استلام المواد الغذائية
جانب من استلام المواد الغذائية

 


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