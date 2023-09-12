أسعار النفط تسجل 90.88 دولار لخام برنت و87.62 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 90.88 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 87.62 دولار للبرميل.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد، أن خسائر قطاعى النفط والغاز بسوريا بلغت 115 مليار دولار، مشدداً على أن الدول الغربية هى سبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها سوريا ومعاناة شعبها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن ذلك جاء في كلمة وزير الخارجية السورى خلال الحفل الذي أقامته السفارة الصينية بدمشق بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ،وأشار المقداد، في كلمته، إلى أن تاريخ العلاقات السورية الصينية يسير دائماً نحو الأمام، مؤكداً دعم سوريا التام للصين ووحدة أرضها وشعبها، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها في تحقيق التنمية والسلم والحضارة العالمية، ولاسيما مبادرة الحزام والطريق.

وأشار المقداد، في كلمته، إلى أن تاريخ العلاقات السورية الصينية يسير دائماً نحو الأمام، مؤكداً دعم سوريا التام للصين ووحدة أرضها وشعبها، إضافة إلى المبادرات التي أطلقتها في تحقيق التنمية والسلم والحضارة العالمية، ولاسيما مبادرة الحزام والطريق.

ونوه المقداد بمواقف الصين تجاه سوريا التي تعرضت للكثير من التحديات والصعاب نتيجة للهجمة الغربية عليها، لافتاً إلى دور الصين الفاعل في القرار والسياسات العالمية، وفي مساعدة شعوب العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.