أخبار 24 ساعة..مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
وزير التعليم: الاستثمار فى الموهوبين والنابغين لإعداد جيل قادر على الابتكار
التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM
التعليم العالى: مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا
بدء تقييم 137 مشروعا بالجيزة تم تقديمها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
التضامن: مشاركة الرائدات الاجتماعيات في توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم السياسية
تعليم القاهرة تعلن أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص
التعليم العالى: مصر تشارك فى أعمال الدورة الخاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو
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