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أخبار 24 ساعة..مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 12:09 ص
أخبار 24 ساعة..مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا وزير التعليم العالى
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
 
وزير التعليم: الاستثمار فى الموهوبين والنابغين لإعداد جيل قادر على الابتكار
 
التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM
 
التعليم العالى: مد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا
 
بدء تقييم 137 مشروعا بالجيزة تم تقديمها بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
 
التضامن: مشاركة الرائدات الاجتماعيات في توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم السياسية
 

اخبار 24 ساعه

وزير التعليم

مدارس المتفوقين

الصحه

المشروعات الخضراء

التضامن الاجتماعى

تعليم القاهره



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