التعليم تعلن غدا نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين STEM

كتب محمود طه حسين

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد ومدارس المتفوقين في عين شمس، غدا الثلاثاء، علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، علي نفس الرابط الذي تم التقديم من خلاله، ويستطيع الطالب الاستعلام عن نتيجة برقم الجلوس.

وتعتبر الدراسة بمدارس المتفوقين ذات طبيعة خاصة، إذ أن الطالب لا يصبح مجرد متلقٍ للمعلومة من المعلم بل أصبح هو الأساس فى هذه المنظومة، نرصد فى التقرير التالى شكل الدراسة فى مدارس stem.

ـ الدراسة فى مدارس المتفوقين لها طبيعة خاصة، حيث تقوم المناهج على التكامل وموجه لحل المشكلات فى مصر.

ـ لا توجد كتب دراسية بالمعنى المفهوم لدى الطالب بل تعتمد على البحث فى عدة مصادر تعليمية مرتبطة بالموضوعات التى يدرسها الطالب فى كل مادة.

ـ درجة الطالب منها 60% مخصصة للمشروع الذى يقدمه الطالب خلال الدراسة و40% على المواد العلمية.

ـ المشروع الذى يشتغل عليه الطلاب المدارس تقوم بتحديده، ويستطيع الطالب العمل على هذه المشروع منفردا أو مع مجموعه من زملائه.

ـ تقييم الطالب فى المشروع العلمى يتم بعد فترة زمنية خلال مع عقد امتحان وأسئلة حول المشروع.

ـ تجربة المتفوقين حققت نجاحا كبيرا لأن الطالب بيطبق الذى تعلمه بشكل عملى فالمدرسة قائمة على المشروعات البحثية، كما تقوم الدراسة على وضع حلول للتحديات التى المجتمع سواء تتعلق بالبيئة أو المياه أو خلافه.

ـ كل ترم يناقش الطالب تحدى من خلال المشروع الذى يقوم به، كما أن المواد الدراسية متكاملة يطبقها الطالب على المشروعات العملية والبحثية.

ـ الطالب يتعلم أيضا فى المعامل وبالتالى دائما يتأكد من صحة النتائج التى يقوم بها من خلال المعلمين مدرسى المواد، أما الشق النظرى للطالب يطبق على ما تم إنجازه فى المشروع البحثى، وطريقة الدراسة فى المدرسة قائمة على التعلم النشط.

ـ خريج مدارس المتفوقين يكون قادرا على أن يتعلم ويبحث ويحل مشكلة ويحدد هدفه ويتعاون مع فريق عمل متكامل من زملائه، كما يتعلم الطالب خلال دراسته فى مدارس المتفوقين أن يكون عنصر فعال ويطور من نفسه وحلوله للمشكلات.

ـ توفر المدارس للطلاب مجموعة من الخدمات التى يحتاجها لدراسته وإقامته، منها مبنى للإقامة مجهز بأسرة ودواليب، إضافة إلى خدمة الإنترنت، كما يحصل الطالب على 3 وجبات فى اليوم والمعامل لكل التجارى وجهاز لاب توب

ـ يعتبر طلاب المتفوقين هم مشاريع علماء فى المستقبل لأن الطلاب بمجرد دخوله مدارس المتفوقين يتعلم كيف يعمل فى فريق بحثى ويلتزم الطالب بتقديم حلول لـ" 5 مشكلات أو تحديات خلال فترة دراسته بواقع بحثين فى الصفين الأول والثانى بإجمالى 4 أبحاث وبحث واحد فى الترم الأول من الصف الثالث الثانوى، إضافة إلى المسابقات التى يشترك فيها الطالب.

ـ يشارك طلاب مدارس المتفوقين فى مسابقات دولية وحقق عدد من طلاب مدارس المتفوقين مراكز متقدمة فى هذه المسابقات التى يشارك فيها طلاب من دولة مختلفة.

ـ تقييم الطلاب فى مدارس المتفوقين يتم بشكل متواصل طوال العام الدراسى من قبل المعلمين للطلاب، إضافة إلى لجنة خارجية تقيم مشروع الطالب نهاية الترم وأيضا امتحانات تعقد لهؤلاء الطلبة.