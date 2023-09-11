اليوم السابع
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تعليم القاهرة تعلن أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 03:26 م
تعليم القاهرة تعلن أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أماكن مقرات الدعم المدرسى للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بهدف إلى تحسين المستوى العلمى والدراسى وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور. 
 
وأضاف أيمن موسى، مدير المديرية، أنه تم تجهيز 345 قاعة، كذلك تم الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين لجميع المراحل التعليمية فى لوحات إعلانية بجميع مدارس الإدارت، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية .
 
وأكد "موسى" على ضرورة المتابعة الجادة من مديرى الإدارات التعليمية ، والإلتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم ، وحصول المدارس والمعلمين على النسب المقررة لهم فى الحال.
 
وأصدر تعليماته بتخفيض 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام ، والنزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى لكل إدارة، كما أوصى بكيفية اختيار المعلمين، ومراعاة رغبات الطلاب فى اختيار المعلمين. 
 
يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل مجموعات الدعم لأبنائنا الطلاب وفقاً للقرار الوزاري رقم 28 لعام 2023.
 
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (1)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (1)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (2)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (2)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (3)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (3)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (4)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (4)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (5)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (5)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (6)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (6)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (7)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (7)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (8)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (8)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (9)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (9)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (10)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (10)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (11)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (11)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (12)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (12)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (13)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (13)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (14)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (14)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (15)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (15)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (16)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (16)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (17)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (17)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (18)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (18)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (19)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (19)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (20)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (20)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (21)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (21)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (22)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (22)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (23)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (23)

أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (24)
أماكن مقرات الدعم المدرسى وأسماء المعلمين ومواعيد الحصص (24)
 

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